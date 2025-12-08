Rachas de viento de 89 km/h en San Roque de Riomiera, las terceras más fuertes del país este lunes

Archivo - San Roque de Riomiera, visto desde el Puerto de Lunada - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera ha registrado este lunes rachas de viento de hasta 89 kilómetros por hora, las terceras más fuertes del país en esta jornada de lunes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También en Cabaña Verónica y Coriscao, ambos puntos en la vertiente cántabra de Picos de Europa, han anotado esta tarde rachas de viento de 79 y 77 km/h, respectivamente, ocupando el octavo y décimo puesto del ránking nacional de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, ningún punto de Cantabria ha registrado temperaturas bajo cero en lo que va de día, aunque esta tarde se ha llegado a los 0,0ºC en Cabaña Verónica, según los datos disponibles de la Agencia Estatal de Meteorología actualizados hasta las 20.42 horas.

Del otro lado, las máximas en la región se han dado en Torrelavega, donde los termómetros han alcanzado los 21,7 grados poco antes de las dos de la tarde; en San Vicente de la Barquera (20,9ºC a las 12.10), y en Treto (Bárcena de Cicero), donde han llegado a los 20,8ºC.

También se han superado los 20 grados en la zona del aeropuerto Seve Ballesteros (20,3ºC) y en San Felices de Buelna (20,2ºC).