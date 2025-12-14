El Racing rechaza las 189 entradas a 40 euros ofrecidas por la SD Huesca en solidaridad con sus aficionados

Archivo - Estadio El Alcoraz - SD HUESCA - Archivo

SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club ha rechazado las 189 entradas a 40 euros ofrecidas por la Sociedad Deportiva Huesca en solidaridad con sus aficionados para el partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion, que se disputará el sábado, 21 de diciembre, a las 16.15 horas en el estadio de El Alcoraz.

A través de un comunicado, el club ha confirmado que no ha aceptado las entradas de grada visitante ofrecidas por el club altoaragonés, aunque ha reconocido la "total legitimidad de la Sociedad Deportiva Huesca para tomar las decisiones que considere convenientes en cuanto a la organización de los partidos de su equipo en su estadio".

En esta línea, el club ha decidido "solidarizarse con sus seguidores que, en su inmensa mayoría, consideran excesivo" el importe fijado para las entradas visitantes en El Alcoraz.

Asimismo, ha comunicado que la entidad verdiblanca, como hace en cada partido de LaLiga Hypermotion, propuso al conjunto aragonés el intercambio de hasta 1.200 localidades a 21 euros cada una.

Por último, ha manifestado que adopta esta decisión "con el máximo respeto hacia la Sociedad Deportiva Huesca y su afición", a la vez que ha invitado a los clubes a adoptar medidas que faciliten el desplazamiento de seguidores a los estadios.

LA APR RESPALDA LA DECISIÓN

Ante esta situación, la Asociación de Peñas Racinguistas (APR) y la Gradona de los Malditos han respaldado la decisión del Racing de "no participar en esta dinámica injustificable", ya que consideran que la postura adoptada es "coherente, necesaria y acorde a la defensa de los intereses de nuestra afición".

De esta forma, a través de un comunicado conjunto, han calificado esta oferta aragonesa como el "enésimo despropósito" y han criticado "las formas mostradas" por la SD Huesca hacia el Racing, la propia APR y La Gradona de los Malditos.

Asimismo, han agradecido al Racing este gesto, "que debería impulsar una reflexión profunda en el conjunto del fútbol español sobre el modelo que se quiere establecer en relación con el trato a las aficiones visitantes", han señalado. En este sentido, han afirmado que "resulta evidente que la vía elegida por la SD Huesca no representa un ejemplo a seguir".

También se han mostrado sorpendidos por "la intención de generar una rivalidad artificial entre ambos clubes, inexistente a lo largo de la historia".

Para finalizar, han asegurado que dicha rivalidad "sí puede darse, por ejemplo, con el Valladolid", ejemplo que ha fijado porque no ha supuesto "una gestión razonable y respetuosa de las entradas de cara al primer partido de 2026, camino que entendemos como el adecuado y que los clubes deberían adoptar de manera general".