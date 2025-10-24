El Racing registra en el Ayuntamiento de Santander el proyecto de ampliación y reforma de los Campos de Sport - REAL RACING CLUB

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club ha registrado este viernes en el Ayuntamiento de Santander el proyecto de ampliación y reforma de los Campos de Sport, tal y como anunció que haría el presidente del club, Manolo Higuera, la semana pasada, durante la presentación oficial del proyecto, celebrada en el Centro Botín.

Según ha podido conocer Europa Press, ahora los técnicos de los distintos departamentos municipales se encargarán de realizar un análisis técnico, económico y urbanístico de la documentación aportada.

Asimismo, deben estudiar su viabilidad, encaje urbanístico y jurídico y posible impacto en la ciudad, y después emitir un informe completo que precisa "mucho tiempo y trabajo", según dijo la alcaldesa, Gema Igual, el pasado lunes.

La posición del Consistorio es la de trabajar "con responsabilidad y prudencia, garantizando que cualquier proyecto de esta magnitud se estudie de forma completa, documentada y ajustada a la legalidad", afirmó.

Hasta el momento, el equipo de Gobierno municipal solo había tenido acceso a presentaciones gráficas e infografías, sin planos, cifras, presupuestos ni detalles técnicos o urbanísticos, "pero una imagen no es un proyecto", matizó este lunes la alcaldesa.