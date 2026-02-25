Ramales roza los 28 grados, la segunda temperatura más alta del país

Archivo - Ramales de la Victoria - AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA - Archivo

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Ramales de la Victoria ha registrado 27,8 grados centígrados a primera hora de la tarde, la segunda temperatura más alta del país tras los 28,6 de Zumaia, en Guipúzcoa, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En clave regional, en Treto (Bárcena de Cicero) el termómetro ha llegado a los 26 grados; en Castro Urdiales, a los 25,8; en el aeropuerto de Santander, a los 25,1; y en Villacarriedo, a los 25.

Por otra parte, en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, las rachas de viento han alcanzado los 86 kilómetros por hora, solo superadas por los 93 de San Antolín, en Asturias.

Mientras, San Roque de Riomiera, con 65 kilómetros por hora, ha anotado la décima máxima nacional.

El resto corresponden a Ramales de la Victoria con 60 km/h; Santander con 58 y Torrelavega con 53.