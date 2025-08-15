Reabierta la N-621 entre León y Cantabria tras cortarse este jueves por un incendio forestal

Imágenes de la llegada de la Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros a las labores de extinción del incendio de Barniedo de la Reina (León). - INFOAR

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de la N-621 entre León y Cantabria ya se ha restablecido tras cortarse este jueves por un incendio forestal que afectaba al Puerto de San Glorio.

El corte se produjo entre el municipio leonés de Portilla de la Reina y el cántabro de Vega de Liébana, en concreto hasta la localidad lebaniega de Dobarganes (en el punto kilométrico 134), según información del Servicio de Emergencias 112.

Además, los municipios leoneses de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina se confinaron debido al avance del incendio forestal, que se declaró en la localidad de Barniedo de la Reina el miércoles provocado por un rayo.

Este jueves subió a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y ha congregado a casi una veintena de medios aéreos y terrestres.