Reabierto al tráfico del puerto del Escudo tras la retirada del camión que volcó este martes

El puerto del Escudo se cortará al tráfico mientras se retira el camión que volcó este martes

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto del Escudo, en la carretera nacional N-623, se ha reabierto al tráfico esta tarde tras la retirada de un camión hormigonera que volcó el martes en el kilómetro 95,6, a la altura de Luena.

Así lo ha informado el 112 Cantabria en la red social X tras la limpieza de los restos originados por el accidente de la hormigonera, que se saldó sin heridos.

El 112 movilizó para atender el suceso al servicio de urgencias sanitarias 061, Guardia Civil, servicio de Carreteras y Bomberos de Cantabria, que limpiaron los líquidos derramados por la hormigonera sobre la calzada.