Reabre el MUPAC tras solucionar los problemas por la tromba de agua del domingo

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SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejeria de Cultura ha informado que hoy reabre al público el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) tras haber solucionado los problemas surgidos por la tromba de agua del pasado domingo, que le obligaron a cerrar desde el martes, día 5.

Cultura indicó el lunes que las fuertes tormentas registradas durante la jornada del domingo en Santander causaron problemas técnicos en distintas salas, por lo que se optó por cerrar la instalación desde el martes como medida "preventiva y responsable", tanto para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal del museo, como para proteger las colecciones arqueológicas y patrimoniales que alberga.

El martes, la Consejería confirmó que no se habían producido daños materiales en el museo, que, no obstante, cerraría previsiblemente hasta este viernes por "prevención" y para "evitar posibles riesgos o daños", ante la necesidad de mantener las vitrinas abiertas hasta "el ajuste" de las condiciones ambientales.

En este sentido, durante el proceso de reducción de la humedad, los fondos deben de permanecer en sus soportes en el interior de las vitrinas, evitando cualquier tipo de manipulación, ya que el aumento de humedad hace que pierdan cohesión y las vuelve más frágiles.

Según las indicaciones de la restauradora, se abrieron las vitrinas afectadas, desmontaron los sistemas de iluminación en los casos necesarios, y se secó el interior de las mismas.

La tromba de agua que cayó el domingo sobre las 21.00 horas provocó la filtración de agua hacia la sala de exposiciones desde el Mercado del Este, que afectó principalmente a la sala de la vida en el Paleolítico, la cueva y la sala de arte mueble.