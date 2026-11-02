Reabre el paso elevado del complejo judicial de Salesas tras su rehabilitación - GOBIERNO DE CANTABRIA

La pasarela que comunica dos edificios judiciales se mantenía cerrada desde mediados de julio de manera preventiva por problemas de seguridad

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) - La Dirección General de Justicia ha reabierto el paso elevado del Complejo Judicial de Las Salesas una vez ejecutados trabajos de rehabilitación y mejora.

La infraestructura se mantenía clausurada desde mediados de julio de manera preventiva por problemas de seguridad, tras la evaluación llevada cabo por el Gobierno cántabro en el marco de la ejecución plan de auditorías sobre el estado de las sedes judiciales en Cantabria.

Así, con el fin de resolver la inestabilidad de la infraestructura, el Gobierno cántabro ha ejecutado obras de mejora consistentes en la instalación de una estructura de refuerzo, mediante vigas de acero apoyadas en zapatas de hormigón y unidas con viguetas.

La ejecución de estos trabajos se ha realizado con personal propio, dependiente de los Talleres Regionales de la Consejería de Presidencia y Justicia, durante los meses de septiembre y octubre.

Tras la apertura de la pasarela, el Gobierno cántabro procederá ahora a realizar el pintado de todo el conjunto. La inversión conjunta realizada alcanza los 32.000 euros.

El consejero de Justicia, Juan Sáez Bereciartu, junto a técnicos del Ejecutivo regional, ha realizado una visita a la instalación, en la que ha inspeccionado el alcance de los trabajos efectuados por su departamento.