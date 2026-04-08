Realizados en Cantabria 33.500 exámenes de conducir en 2025, récord de la década, pero aún hay 5.000 personas en cola

Archivo - Un carné de conducir. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la Jefatura en Cantabria, ha realizado en 2025 un total de 33.551 exámenes de conducción --incluyendo teóricos, de destreza y de circulación--, el máximo de la última década, aunque aún hay unas 5.000 personas a la espera.

Así lo ha detallado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, con motivo de la celebración de la Comisión Autonómica del Consejo Asesor de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 2026, con la participación de representantes de la DGT, la Guardia Civil, policías locales, Gobierno de Cantabria o autoescuelas.

En concreto, según los datos aportados desde la Delegación, el pasado año se han realizado 15.224 exámenes teóricos, 3.923 pruebas de destreza y 14.404 de circulación.

Además, por primera vez en los últimos cuatro años, se han incrementado los alumnos aprobados en la prueba de circulación en su primera convocatoria, que se ha situado en el 46,1 por ciento.

Casares ha puesto en valor el "esfuerzo" que se está realizando en este ámbito y gracias al que se ha conseguido el pasado año alcanzar esa "cifra muy relevante" de más de 33.500 exámenes de tráfico.

En la actualidad, hay en la comunidad autónoma nueve examinadores, una cifra que el delegado confía en que se pueda incrementar este mismo año.

En ese sentido, ha indicado que la DGT ha convocado para el conjunto de España un total de 150 nuevos examinadores, las pruebas de selección ya se han realizado, y queda pendiente el reparto territorial.

El objetivo es reducir la "bolsa importante" de esas alrededor de 5.000 personas que hay en la comunidad a la espera de poder someterse a un examen de tráfico (de cualquier tipo) así como los tiempos de espera.

2025, UN AÑO "TRÁGICO" EN LAS CARRETERAS CÁNTABRAS

Por otro lado, durante la reunión se han analizado, entre otras cuestiones, los datos de siniestralidad vial y de accidentes con animales.

En primer término, Casares ha reconocido que 2025 ha sido un año "trágico", con 20 fallecidos en las carreteras cántabras, nueve de ellos muy jóvenes. Éstos últimos perecieron en tres siniestros: dos en enero en Liébana; cuatro en marzo en el Puerto de Lunada y tres en noviembre en Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal).

Tanto el delegado como el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, han lamentado esta cifra y han pedido "un esfuerzo todavía mayor de sensibilización para reducir ese número" en 2026.

Aunque el arranque del presente ejercicio no mantiene la misma tendencia, ya que se han registrado por el momento dos fallecidos (un conductor en Camaleño en febrero y un ciclista en el Alto de las Muñecas en marzo), Casares ha apelado a la "prudencia" en la carretera y a seguir las normas de velocidad, circulación y seguridad como "mejor forma de prevenir accidentes".

AUMENTAN UN 10% LOS ACCIDENTES CON ANIMALES

Por su parte, en la reunión celebrada este miércoles en la Delegación se ha constatado que se ha interrumpido la tendencia a la baja de los accidentes provocados por la presencia de animales en la vía registrada en los últimos años. Así, en 2025 se ha producido un incremento del 10 por ciento de siniestros con jabalíes y corzos.

En detalle, se han registrado 394 accidentes con animales el pasado año frente a los 358 de 2024.

Del total, 304 fueron por fauna silvestre (176 con jabalí y 81 con corzo), 77 por otros considerados domésticos y 13 con animales no identificados.

De los 394 siniestros con animales, 297 se registraron en vías convencionales y 97 en autovía.

RÉCORD DE CONDUCTORES Y VEHÍCULOS

Por otro lado, en el marco de esta reunión, en 2025 se ha registrado "el mayor número de conductores y de vehículos en la historia de Cantabria".

Así, el parque de vehículos en la comunidad alcanzó el pasado año los 464.927, con 17.547 nuevas matriculaciones.

También ha crecido un 1% el número de conductores, hasta los 368.964 censados: 164.195 mujeres y 204.769 hombres.

NUEVOS RÁDARES

De cara la seguridad de ese volumen de vehículos en Cantabria, la DGT ha cambiado en 2025 el radar fijo de la zona de la A-8 en Saltacaballo por uno de tramo con el que, según se ha indicado desde la Delegación, "ya se está constando una reducción de la siniestralidad en la zona y una homogenización de la velocidad de circulación".

Y, desde febrero de este 2026, se han instalado también los tres primeros radares de la DGT en carreteras convencionales de Cantabria (N-611, CA-142 y CA-141).

OTROS ASUNTOS

En materia de mejora de la seguridad vial en las carreteras del Estado, en la Comisión se han destacado las mejoras en enlaces de la Autovía del Cantábrico (A-8) y la Autovía de la Meseta (A-67) y en las capas de rodadura realizadas en 2025.

Sobre esto último, desde la Demarcación de Carreteras se ha indicado que en este 2026 está previsto continuar con la mejora de la capa de rodadura de la A-67 entre el enlace de Reinosa Norte y el límite con la provincia de Palencia o con la inversión de 2,5 millones para mejorar firmes de las nacionales.

En materia de atención al ciudadano, la novedad ha sido la puesta en marcha a través de la DGT un sistema online para la homologación de permisos de conducción de terceros países.

Para finalizar, en el encuentro se han analizado algunas de las novedades normativas en materia de tráfico como el seguro obligatorio para vehículos personal ligeros (VMP) o la baliza V-16.

En la Comisión han participado representantes de distintas unidades de la Administración General del Estado con competencia directa o indirecta relacionada con el Tráfico y la Seguridad Vial, como el jefe de la Guardia Civil, el coronel Jorge Bodelón; el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro; la fiscal de Seguridad Vial, Teresa González, y la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria, Pilar Guillén.

También han asistido representantes de las áreas de Fomento, Transportes, Industria, Presidencia, Sanidad o Biodiversidad del Gobierno regional, así como representantes de las policías locales de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales y del sector de las autoescuelas.