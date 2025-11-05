Se reanudan las obras de los Jardines de Piquío y se amplía su plazo cuatro meses, hasta marzo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación y acondicionamiento de los Jardines de Piquío y su entorno, en Santander, se han retomado tras la suspensión temporal de las mismas durante el verano, para minimizar molestias en una zona de gran afluencia de personas durante esta época del año.

Además, el plazo de ejecución de los trabajos se ha ampliado, a petición de la empresa adjudicataria, cuatro meses más, por lo concluirán el próximo marzo, concretamente el día 9.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión semanal -celebrada este pasado lunes- la ampliación del plazo de ejecución del contrato, como había solicitado Senor "por causas de demora de carácter técnico y biológicas", han informado a Europa Press fuentes municipales.

MOTIVOS TÉCNICOS Y BIOLÓGICOS

En cuanto a los motivos biológicos, las citadas fuentes han explicado que en el marco de los trabajos realizados hasta ahora, que conllevan una inversión municipal de más de 1,3 millones de euros, se han trasplantado 19 ejemplares de tamarisco ('Tamaris gallica'), tres de los cuales presentan "brotación débil" o "no vigorosa".

Esto requiere "la repetición (del proceso) y ajuste en periodo invernal para maximizar el prendimiento", concretamente en enero-febrero y con seguimiento en abril-marzo, según indicaciones técnicas.

"Esta programación minimiza el riesgo y asegura la pervivencia del trazado vegetal histórico", aseguran los expertos, por lo que la dirección de obra recomienda realizar dichos trabajos en el plazo aconsejado.

En cuanto a los condicionantes técnicos del emplazamiento, derivan de la preparación de hoyos en roca, que exigió rozas de drenaje y anclajes, unas operaciones "lentas y delicadas que deben rematarse en invierno para asegurar la estabilidad y arraigo".

Así las cosas, en base a estas indicaciones técnicas, la Junta de Gobierno acordó que la ampliación solicitada por la empresa adjudicataria de la renovación y acondicionamiento de los Jardines de Piquío está "justificada" y ha procedido a su aprobación.

VOX PIDE UNA COMISIÓN INFORMATIVA POR LOS "CONTINUOS RETRASOS"

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Laura Velasco, ha criticado los "continuos retrasos" de estas obras y ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que convoque una reunión de la comisión del área para que se informe a los grupos sobre el estado actual del proyecto y los plazos "definitivos" del mismo.

A través de un comunicado, la edil ha instado al equipo de Gobierno municipal a que "ponga fin a esta situación y que cumpla con los últimos plazos anunciados" para terminar una obra que "se alarga sin justificación". A su juicio, esta actuación es un ejemplo de "la falta de concreción y de criterio" del PP.