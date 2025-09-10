Rebajan a 16 años y medio la petición al acusado de agresión sexual a su hijastra, que lo admite

El acusado de agresión sexual a su hijastra, y de grabar las relaciones sexuales y exhibirle pornografía, en el juicio contra él en la Audiencia de Cantabria - EUROPA PRESS

El hombre también reconoce que grabó las relaciones y exhibió pornografía a la menor, que lo confundió con "el amor de un padre"

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha rebajado de 22 años a 16 y medio la pena de cárcel solicitada para un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja, así como por grabarla manteniendo relaciones y exhibirle películas pornográficas, hechos que ha admitido el acusado este miércoles en el juicio contra él, en el que ha pedido perdón por lo sucedido.

El representante del ministerio público ha modificado sus conclusiones en la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria, al considerar que solo el delito de agresión sexual cometido durante meses fue continuado, no los de elaboración de pornografía infantil y exhibicionismo. La acusación particular y defensa se han adherido al nuevo escrito, que mantiene los 20.000 euros de indemnización por el daño moral a la menor, que tenía entonces diez años.

En el plenario, desarrollado en la Sección Primera y que ha quedado visto para sentencia, se ha practicado el interrogatorio al procesado, que ha reconocido todos los hechos y además de pedir disculpas ha admitido la "gravedad" de los mismos, y se ha reproducido también la grabación de la declaración de la víctima como prueba preconstituida, vídeo en el que la niña -que ahora tiene doce años- relata durante hora y media los actos sexuales a los que fue sometida y que ella, explica, no entendía y confundió "con el amor de un padre".

Y es que el enjuiciado "ejercía un rol casi paterno" sobre su hijastra, según la Fiscalía, que ha elevado a definitivas las inhabilitaciones reclamadas para él -de 18 años para ejercer la patria potestad y de 40 para trabajar con menores- así como los 29 años de prohibición de acercarse y comunicar con la menor y 10 años de libertad vigilada tras salir de prisión, donde se encuentra de forma provisional.