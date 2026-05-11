Recibe el alta el herido en las fiestas de Campuzano que permanecía ingresado

Archivo - Coche de la Policía Nacional.-ARCHIVO - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre que permanecía ingresado en el Hospital de Sierrallana tras resultar herido supuestamente por arma blanca en la madrugada del domingo en las fiestas de Campuzano (Torrelavega) ha recibido el alta hospitalaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones.

Según han informado estas fuentes, el herido abandonó ya ayer el hospital, donde se le trasladó junto a otro hombre que ya había recibido el alta anteriormente.

Ambos llegaron al centro hospitalario con heridas sangrantes tras una agresión en las fiestas por la que el 091 recibió el aviso a las 3.30 horas de la madrugada del domingo. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y los testigos les indicaron que las lesiones podrían haber sido causadas con arma blanca.