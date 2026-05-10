Dos heridos por arma blanca en las fiestas de Campuzano.-ARCHIVO - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

SANTANDER 10 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos supuestamente por arma blanca esta madrugada durante las fiestas de la localidad de Campuzano, en Torrelavega, que se celebran del 8 al 12 de mayo.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, el 091 recibió a las 3.30 horas un aviso de una agresión en las fiestas, hasta donde se desplazaron los agentes.

Allí, localizaron a dos hombres que presentaban heridas sangrantes que, según testigos, podrían haber sido causadas con arma blanca.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Sierrrallana. Uno de ellos ha sido dado de alta y el otro permanece ingresado en el centro.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido que continúa su curso, ha señalado el Cuerpo.