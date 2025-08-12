Recogidas otras 300 toneladas de algas asiáticas en las playas de Noja

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo habilitado por las consejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Gobierno de Cantabria recogió anoche otras 300 toneladas de alga asiática en las playas de Noja, que se suman a las 1.600 de los tres días anteriores, y que elevan el total a cerca 2.000 toneladas.

Para la recogida de anoche, el dispositivo contó con cinco tractores con remolque; cuatro palas mixtas; una pala cargadora; dos camiones, y dos dumper, según la información facilitada por el Ejecutivo a Europa Press.

Estas algas ('rugulopteryx okamurae') serán tratadas y eliminadas por el dispositivo de emergencia que continúa con sus labores de limpieza de los arenales del municipio.

La administración autonómica ha reclamado a la estatal, a través de una carta rubricada junto al Ayuntamiento, que cumpla con la Estrategia de Control de esta especie invasora y que se haga cargo también de los costes económicos de las labores acometidas, que en los tres primeros días ascendían a 60.000 euros en medios humanos y materiales.

El dispositivo puesto en marcha a través de un contrato de emergencia con la empresa Ascan se mantendrá en el tiempo porque las mareas siguen sacando algas a los arenales de forma continuada.