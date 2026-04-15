Recuperado en Alemania un vehículo de alta gama robado en Santander

Coche de la Policía Nacional - CNP

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recuperado en Hamburgo (Alemania) un vehículo de alta gama robado en febrero en el polígono de Candina, en Santander, gracias a la cooperación de agentes del país germano.

El 24 de febrero la propietaria acudió a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar la sustracción de su vehículo, que había dejado unos días antes estacionado en una calle del polígono de Candina.

Según el relato de ésta a los agentes, tras aparcar, cerró debidamente el coche y días después, cuando fue a cogerlo, comprobó que no estaba.

En un primer momento contactó con el depósito municipal de vehículos de la ciudad por si hubiera sido retirado allí por algún motivo pero le informaron que no estaba en el recinto, tras lo que acudió a la comisaría a denunciar la sustracción.

El grupo especializado en estos delitos fue agotando todas las líneas de investigación posibles y sospechó que el turismo podría haber salido del territorio nacional.

En el momento de la denuncia, la sustracción del coche se grabó en la base de datos de acceso policial, tanto en ámbito nacional como en espacio Schengen, lo que permitió que la Policía alemana lo interceptara en un control de tráfico en Hamburgo.

Los agentes alemanes identificaron a los ocupantes, intervinieron el turismo y se lo comunicaron a la Policía Nacional en Santander, a través de la Oficina SIRENE.

Los investigadores informaron del hallazgo del vehículo a su propietaria, así como de la forma y trámites para poder recuperarlo.