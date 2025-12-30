Recurrido el contrato de limpieza y basuras de Santander, que no entrará en vigor el 1 de enero

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios contenedores con basura - JUAN MANUEL SERRANO ARCE - Archivo

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de Santander ha sido recurrido por una de las empresas que se presentaron al proceso de adjudicación, por lo que no entrará en vigor el 1 de enero, tal y como estaba previsto.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) se lo ha avanzado así al Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales a Europa Press este martes.

Dicha comunicación no ha sido trasladada al Consistorio de manera formal, sino que ha sido adelantada por el TACRC de forma verbal. Así, el equipo de Gobierno (PP) desconoce si han sido uno o varias empresas las que han presentado recurso.

La UTE Acciona-Oxital había resultado ganadora de la adjudicación al presentar una oferta de 253,8 millones por los diez años de duración del servicio. Desde la aprobación del expediente se habilitaron 15 días hábiles en los que el resto de competidoras tenían la opción de presentar un recurso especial sobre la oferta seleccionada. Ahora será el TACRC quien resuelva este recurso.

PREZERO HA PRESENTADO UN RECURSO, SEGÚN EL PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha indicado que la empresa PreZero, actual adjudicataria del contrato de emergencia y segunda clasificada en el proceso de adjudicación del nuevo contrato, ha presentado un recurso ante el TACRC por cuestiones de documentación, en concreto porque "el plan de igualdad no estaba presente en el pliego".

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance del 2025, y en la que el concejal del PSOE ha asegurado que con esta dilatación del proceso el nuevo contrato no se pondrá en marcha "prácticamente hasta 2027". Según ha señalado, con este recurso especial el proceso se dilatará "como mínimo hasta primavera de 2026, si no hay más recursos o recursos posteriores".

Para el líder socialista, mediante el actual contrato de emergencia, el servicio "no se está prestando de manera correcta" porque los contenedores están "destartalados", la ciudad "es un estercolero" y está "llena de basura por doquier", de modo que la suciedad está "democratizada" porque está presente "en cada barrio", ha criticado.

Además, Fernández ha lamentado que junto a esa falta de "salubridad", el coste del contrato de emergencia "supera con creces" el anterior, que fue rescindido por el equipo de Gobierno en 2021, y, a pesar de ello se está prestando "el mismo servicio nefasto".

En este sentido, el portavoz del PSOE de Santander ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Gema Igual (PP), sobre por qué ese contrato de emergencia, "que iba a durar ocho meses, se ha convertido en un contrato de una legislatura completa, de más de cuatro años".

Por otro lado, el socialista ha augurado que cuando entre en vigor la nueva tasa de basuras los santanderinos "pagaremos un pastizal por un servicio deficiente, del que no estamos conformes y que además no repercute de ninguna manera en la calidad".