La Red de Ciudades por la Bicicleta distingue a Astillero por impulsar la movilidad sostenible

Premio de la Red de Ciudades por la Bicicleta a Astillero por su impulso a la movilidad sostenible - AYUNTAMIENTO

ASTILLERO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha sido reconocido con el primer premio a nivel nacional en la categoría 'Liderazgo y compromiso institucional' de la Red de Ciudades por la Bicicleta por su impulso a la movilidad sostenible.

Esta distinción sitúa al municipio cántabro como uno de los de "referencia" de España en la materia entre las localidades de menos de 50.000 habitantes.

El premio reconoce el trabajo desarrollado en los últimos años para transformar el modelo de movilidad de Asillero, con una "apuesta clara" por la bicicleta y los desplazamientos activos, subraya el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Red de Ciudades por la Bicicleta ha valorado la "coherencia" de las políticas aplicadas, la "visión a largo plazo" y el "impacto positivo" en la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las medidas impulsadas destacan la ampliación y mejora de la red de carriles bici, que conecta barrios, equipamientos y zonas verdes, así como la instalación de aparcabicis en colegios, estación de tren, biblioteca, polideportivos y otros espacios públicos estratégicos, facilitando el uso cotidiano de este medio por parte de los vecinos.

Asimismo, se han puesto en marcha iniciativas como el Banco de Bicis, que recupera bicicletas en desuso para ponerlas a disposición de la ciudadanía, de los escolares en particular, y actividades ya consolidadas como el Día de la Bici, la ruta nocturna 'Luciérnagas Bike' o la BiciEscuela, que "acercan la movilidad sostenible a personas de todas las edades".

Astillero también se distingue por proyectos innovadores y pioneros, como la 'Yayacleta', una bicicleta eléctrica tipo cargobike que facilita la movilidad activa de las personas mayores, o la 'Limpiacleta', destinada a tareas de limpieza viaria.

Asimismo, se impulsa la digitalización de las rutas ciclistas mediante plataformas especializadas y códigos QR, y todo ello en el marco de un modelo caracterizado por "la participación y el diálogo".

Y es que el Plan Director de Movilidad Sostenible se apoya en mesas vecinales de movilidad, encuestas en centros educativos, colaboración con entidades como Cantabria Con Bici, y acuerdos con empresas para fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo.

Con este premio, la Red de Ciudades por la Bicicleta reconoce a Astillero como un municipio que "aprovecha su tamaño, su entorno y su tejido social para convertirse en ejemplo de buena práctica en movilidad sostenible".

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso de seguir ampliando la red ciclista, impulsar nuevos servicios de bicicleta y reforzar las acciones educativas y de sensibilización, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y construir un municipio que "mira al futuro con ambición y compromiso".