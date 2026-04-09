Red Eléctrica y SEO/BirdLife eliminan más de 25 hectáreas de plumero de la Pampa en Cantabria - REDEIRA

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica y SEO/BirdLife han eliminado más de 25 hectáreas del plumero de la Pampa en Cantabria (Cortaderia selloana), donde han intervenido en municipios como Camargo, Villaescusa y Herrerías, o espacios naturales protegidos como el Parque Natural de Oyambre o la marisma de Pombo.

A través de un convenido de colaboración, ambas entidades contemplan eliminar 100 hectáreas situadas en zonas vinculadas a infraestructuras eléctricas, consideradas prioritarias dentro del proyecto europeo LIFE COOP Cortaderia.

Con ello, avanzan en la eliminación de esta planta exótica invasora en la región, originaria de Sudamérica, que constituye una de "las principales amenazas" para los ecosistemas de la comunidad al desplazar a la vegetación autóctona, degradar los hábitats y reducir la calidad ecológica y paisajística de los enclaves invadidos.

Además de su impacto ambiental, su proliferación provoca perjuicios a la actividad agrícola y ganadera, e incrementa el riesgo de incendios, han señalado en un comunicado.

En este marco, SEO/BirdLife lidera las acciones de control y erradicación con la colaboración de Red Eléctrica.

Las acciones previstas en el plan de trabajo conjunto comenzaron en 2025, con la delimitación de áreas, la cartografía de la especie, la verificación sobre el terreno, la tramitación de permisos y las primeras labores de eliminación.

Hasta la fecha, ya se ha intervenido en más de 25,59 hectáreas, incluyendo zonas como el entorno de la subestación de Cacicedo en Camargo (9,01 ha), Villaescusa (4,41 ha) y Herrerías (1,87 ha).

También en el espacio natural protegido de la Marisma de Pombo (3,46 ha) en el Parque Natural de Oyambre, y en el entorno de la subestación de Penagos (6,84 ha).

Para el delegado territorial de SEO/BirdLife en Cantabria, Felipe González, la lucha contra especies invasoras como la Cortaderia selloana "es una prioridad para preservar la biodiversidad y garantizar la resiliencia de los ecosistemas".

Por ello, ha valorado que este tipo de iniciativas, basadas en la colaboración y la planificación a largo plazo, "permiten avanzar de forma eficaz en la restauración del medio natural y en la generación de valor ambiental para el territorio".

Por su parte, Laura Quintana, directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, ha hecho hincapié en que "combatir las especies invasoras es clave para minimizar la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad".

"Esta colaboración con SEO/BirdLife nos ayuda a proteger la naturaleza de Cantabria y beneficiar también a agricultores, ganaderos y a la población en su conjunto", ha señalado.

Según ha destacado Quintana, este proyecto forma parte de la Estrategia Integral de Impacto de Redeia, con la que fomenta la cooperación entre organizaciones para "responder a los desafíos sociales y medioambientales, y lograr un impacto positivo en el territorio".

ELIMINACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

El plumero de la Pampa --planta incluida en la el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras de España-- se caracteriza por su alta capacidad de dispersión, lo que obliga a aplicar métodos de control rigurosos y adaptados a cada entorno para evitar su reaparición.

Para su erradicación, SEO/BirdLife combina técnicas manuales y mecanizadas, que se complementan con acciones de restauración ambiental en las zonas intervenidas.

Estas incluyen la siembra de especies herbáceas autóctonas y la mejora del suelo, con el objetivo de favorecer la recuperación de la vegetación nativa y la funcionalidad ecológica de los ecosistemas.

El proyecto también ha permitido formar a más de 1.315 personas en metodologías de control y gestión de residuos de esta especie, y contempla un seguimiento periódico de las áreas tratadas para detectar posibles rebrotes, evaluar la eficacia de las actuaciones y consolidar la restauración a medio y largo plazo.

COMPROMISO CON LA BIODIVERSIDAD

Redeia, matriz de Red Eléctrica, forma parte desde 2022 de la Alianza Transnacional de Lucha contra Cortaderia selloana en el Arco Atlántico, una iniciativa orientada a frenar su expansión en España, Portugal y Francia.

Esta alianza se integra en el proyecto Life Coop Cortaderia, que reúne a más de un 250 de entidades sociales, administraciones públicas y centros de investigación, con el respaldo de la Comisión Europea y el Gobierno de Cantabria.

La colaboración entre Redeia y SEO/BirdLife en Cantabria se suma a otros proyectos conjuntos orientados a la conservación de la biodiversidad, especialmente de las aves, en distintos puntos de España, como la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel (Huelva).