Se reduce la llegada de alga asiática a Noja, aunque se mantiene la vigilancia

El Gobierno de Cantabria conserva un retén para actuar "de inmediato" si se produjera otra llegada masiva

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La llegada de alga asiática a las playas del Ris y Trengandín de Noja se ha reducido y, en estos momentos, las mareas están haciendo que arribe "muy poca".

Pese a ello, continúa la vigilancia y el Gobierno de Cantabria mantiene un retén para actuar "de inmediato" por si hubiera otra llegada masiva, según ha informado a Europa Press el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ejecutivo regional, Alberto Quijano.

Según ha explicado a esta agencia, dada la reducción del volumen de algas en Noja, ahora es el servicio de limpieza de playas habitual el que se está ocupando de su recogida, si bien se mantiene el citado retén del Gobierno para actuar si la situación lo requiriese.

Con datos facilitados por el Gobierno, hasta este martes se habían recogido unas 6.000 toneladas en los arenales de Noja y Santoña, los únicos municipios a los que ha llegado esta especie invasora.

El grueso de los ejemplares, 4.000 toneladas, han sido extraídos en la última semana en el marco del operativo desplegado de forma conjunta por las consejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Ejecutivo, y que cuenta con distintos medios, humanos y técnicos, como tractores con remolque, palas, remolques o dumper.

Las algas recogidas en las playas nojeñas -las primeras a las que llegaron ejemplares de 'rugulopteryx okamurae', que aparecieron después en la santoñesa de Berria- se depositan en una parcela municipal. Una vez secas, se trasladan a un gestor autorizado para su tratamiento y convertirlas en compost.