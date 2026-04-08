Se reducen a 21 los incendios forestales activos este miércoles en Cantabria

Bomberos trabajan en la extinción de los incendios activos en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registrar este mediodía un total de 21 incendios forestales activos, cinco menos que a primera hora. Los más relevantes se localizan en Campoyo (en el municipio de Vega de Liébana), en Bárcena Mayor, en Los Tojos (cuatro), y en Valdáliga (3).

En estos dos últimos incendios, además, se está actuando con medios aéreos de apoyo a la intervención de las brigadas bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural.

Además, permanecen activos focos en Cabuérniga (4), Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Campoo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, Tudanca y Udías, mientras que 11 se encuentran en situación de controlados.

Así lo ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha apuntado que las previsiones para las próximas horas se mantienen y los índices de riesgo continúan en niveles altos y muy altos, aunque para esta madrugada se espera que refresque y aumente la humedad en toda Cantabria.