Se reducen a 22 los incendios forestales activos este miércoles en Cantabria

Bomberos trabajan en la extinción de los incendios activos en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registrar este mediodía un total de 22 incendios forestales activos, cuatro menos que a primera hora. Los más relevantes se localizan en Campoyo (en el municipio de Vega de Liébana), en Bárcena Mayor, en Los Tojos y en Valdáliga.

En estos dos últimos incendios, además, se está actuando con medios aéreos de apoyo a la intervención de las brigadas bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural.

Así lo ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha apuntado que las previsiones para las próximas horas se mantienen y los índices de riesgo continúan en niveles altos y muy altos, aunque para esta madrugada se espera que refresque y aumente la humedad en toda Cantabria.