El TUS se refuerza en la Semana Grande con más conexiones nocturnas y una "amplia cobertura" a los barrios

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SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento reforzará el servicio del Transporte Urbano de Santander (TUS) con un dispositivo especial con motivo de la celebración de la Semana Grande que incluye más conexiones nocturnas y una "amplia cobertura" a los barrios para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes durante todas las fiestas.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha explicado que el objetivo es responder al incremento de la demanda que registra el transporte público durante estos días y ofrecer una alternativa cómoda, segura y sostenible para acceder a las distintas actividades programadas.

El responsable municipal ha animado a utilizar el transporte público para acudir a los conciertos, espectáculos y eventos organizados durante la Semana Grande y ha destacado que el dispositivo permitirá garantizar el regreso a todos los barrios de la ciudad durante la madrugada, reduciendo además el tráfico y facilitando la movilidad en las zonas con mayor afluencia de público.

El operativo combina el funcionamiento habitual de las líneas nocturnas N1, N2 y N3 con un importante refuerzo de las líneas L1, L2, L3, L4, L5c2, L6c2, L7c2 y L12, adaptando horarios y frecuencias para facilitar el acceso mediante transporte público hacia el Sardinero, la Magdalena y el resto de espacios donde se desarrollan las principales actividades festivas.

En este sentido, las líneas nocturnas habituales N1, N2 y N3 mantendrán su recorrido habitual dando servicio a barrios como Corbán, Ojaiz, Complejo Ruth Beitia o Plaza de Italia durante toda la madrugada, ampliando las posibilidades de desplazamiento de los usuarios.

FUEGOS ARTIFICIALES

Con motivo del espectáculo de fuegos artificiales de Santiago, previsto el 24 de julio, el Ayuntamiento ha diseñado además un operativo especial que permitirá adaptar varias cabeceras al entorno del Sardinero para agilizar la evacuación de miles de asistentes una vez finalice el espectáculo.

Así, las líneas L6c2, L7c2 y L12 modificarán temporalmente sus puntos de salida, mientras que el resto de servicios reforzados incrementarán su capacidad en función de la demanda y siguiendo las indicaciones de los inspectores del servicio presentes en la zona.

Los horarios podrán experimentar pequeños ajustes en función de las necesidades del tráfico o de la afluencia de viajeros, por lo que el Ayuntamiento recomienda consultar previamente toda la información actualizada a través de la página web del TUS.

DETALLE DE LOS REFUERZOS

La línea L1 (Adarzo - José María González Trevilla) prestará servicio reforzado desde Adarzo entre las 22.30 y las 02.30 horas, con una frecuencia aproximada de 20 minutos. Desde González Trevilla se realizarán salidas entre las 23.20 y la 01.55 horas y, además, se habilitarán servicios adicionales entre el Intercambiador del Sardinero y El Alisal desde las 00.20 hasta las 03.00 horas.

La línea L2 (Corbán - Consuelo Bergés) contará con refuerzos desde Corbán entre las 22.25 y las 00.05 horas y desde Consuelo Bergés entre las 22.25 y las 00.55 horas, además de dos salidas adicionales desde el Intercambiador del Sardinero. Estos servicios se complementarán con el funcionamiento habitual de las líneas nocturnas N1 y N2, que continuarán prestando servicio durante la madrugada.

La línea L3 (Ojaiz - Intercambiador del Sardinero) dispondrá de salidas reforzadas desde Ojaiz entre las 22.25 y las 23.45 horas y desde el Sardinero hasta las 02.15 horas, complementándose igualmente con las expediciones nocturnas de la línea N3.

La línea L4 (Barrio Pesquero - Intercambiador del Sardinero) ofrecerá servicios reforzados tanto en sentido Sardinero como de regreso al Barrio Pesquero entre las 22.25 y las 02.20 horas, con frecuencias aproximadas de 30 minutos.

La línea L5c2 (Valdecilla - Plaza de Italia) ampliará su funcionamiento con vueltas completas entre Plaza de Italia y Valdecilla desde las 22.25 hasta la 01.40 horas y servicios hacia Valdecilla hasta las 02.30 horas. Además, la línea N3 incorporará expediciones complementarias desde Plaza de Italia durante la madrugada.

La línea L6c2 (Complejo Ruth Beitia - Magdalena) reforzará su servicio hasta la 01.55 horas con frecuencias aproximadas de 30 minutos y mantendrá, además, las expediciones habituales del servicio nocturno N2. Durante los fuegos artificiales, trasladará temporalmente su cabecera a Plaza de Italia para agilizar la salida del público.

La línea L7c2 (Luis Quintanilla Isasi - Magdalena) ampliará igualmente su servicio hasta las 02.10 horas y, durante el espectáculo pirotécnico, establecerá su cabecera en Plaza de las Brisas para facilitar la evacuación de asistentes.

Por último, la línea L12 (Peñacastillo - Plaza Doctor Fleming) modificará su recorrido habitual prolongándolo hasta el Sardinero, con salidas desde Carrefour a las 22.15, 22.30 y 23.15 horas y servicios de regreso desde Plaza Doctor Fleming hasta las 02.00 horas. Durante los fuegos artificiales mantendrá desde ese punto las salidas especiales hacia Peñacastillo.