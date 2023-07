Reggaeton Beach Festival llega a Santander con Anuel, Jhayco, Justin Quiles, Manuel Turizo o Mora

Se confirma la baja de última hora de Ozuna

SANTANDER, 24 Jul.

El Reggaetón Beach Festival (RBF) se celebrará este sábado 29 y domingo 30 de julio en Santander con un cartel protagonizado por Anuel AA, Jhayco, Justin Quiles, Manuel Turizo, Mora, Bryant Myers, Young Miko o Noriel, además de una programación de actividades de ocio y cultura para dos días, pensadas para todas las edades.

Este evento está inmerso en su quinta edición, en la que alcanzará 11 localizaciones. Así, tras pasar por Asturias, Marbella, Mallorca, Barcelona, Benidorm, Oropesa de Mar y Tenerife, llega esta semana a Santander, donde esta vez estrenará recinto en La Virgen del Mar en Corbán.

La organización ha señalado que este nuevo espacio presenta una mejor ubicación junto a la playa, es más grande que el del año pasado y contará con nuevas medidas para que la experiencia del evento sea mucho "más agradable para todos los asistentes".

Y lo hará con un cartel encabezado por artistas como Anuel AA (San Juan, 1993), intérprete de 'Memorias', 'Tarot', 'No me conoce' o 'Cómo se siente', que sustituirá a Ozuna tras confirmarse su baja de última hora en el festival.

También estarán Jhayco (Puerto Rico, 1993), conocido por sus éxitos 'Memorias', 'Tarot', 'No me conoce' o 'Cómo se siente'; Justin Quiles (EEUU, 1990), también de ascendencia puertorriqueña y creador de hits como 'Ojos Ferrari', 'Conexión', 'Wiskey and coco' o 'Loco'; y Manuel Turizo (Colombia, 2000) responsable de canciones como 'La bachata', 'Una lady como tú', 'Vagabundo' o 'Déjala que vuelva'.

Asimismo, serán protagonistas otros nombres como Mora, Bryant Myers, Young Miko, Noriel, Atomic Otro Way, Polimá Westcoast, Aina de Silva y Jeipy .

Según la organización, este verano RBF trae además mejoras en la puesta en escena de todos sus recintos con sus tres escenarios (el principal de más de 50 metros), una gran zona vip y la última tecnología en sonido e iluminación. De la mano de la empresa Safety Global, especialista en este campo, se han implementado "férreos" protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas, todo ello gracias a la contratación de más personal (1 trabajador cada 25 visitantes).

Así, para mejorar la seguridad se contará con el uso de avanzadas tecnologías de iluminación nocturna y reconocimiento facial.

ACTIVIDADES

Además de los conciertos, el evento cuenta con un programa de actividades pensadas para toda la familia: atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal. En sus diversos espacios ofrecerá también zonas chill out, una piscina, food trucks, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales, etcétera.

Este evento es el festival musical que más entradas vende en España, y se prevé que ese año pasen por él hasta 600.000 personas. Además, es la propuesta que más de 50.000 jóvenes han elegido para usar su Bono Cultural. Se estima que el conjunto del tour RBF 2023 tenga un impacto de más de 120 millones.