Regresa a Los Corrales de Buelna una nueva edición de la campaña de dinamización comercial 'Compra y Gana'

Cartel de la campaña 'Compra y Gana' de Los Corrales de Buelna. - GOBIERNO DE CANTABRIA

LOS CORRALES DE BUELNA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de dinamización comercial 'Compra y Gana', organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, regresa a Los Corrales con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos locales y contribuir al fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que esta actuación se enmarca en las acciones de dinamización comercial que cuentan con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo, que están dirigidas a impulsar la competitividad del comercio de proximidad, favorecer el consumo en los establecimientos locales y contribuir a la generación de actividad económica en los municipios cántabros.

La iniciativa celebra una nueva edición tras varios años de desarrollo, manteniendo su objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio y apoyar al comercio local.

'Compra y Gana' ha registrado en sus anteriores ediciones una amplia participación tanto de comerciantes como de consumidores, contribuyendo a reforzar el papel del comercio local como elemento esencial para la actividad económica y social del Valle de Buelna.

La campaña se desarrollará durante ocho semanas y permitirá repartir un total de 8.000 euros en vales de compra, distribuidos a través de sorteos semanales.

Cada viernes se entregarán premios por valor de 1.000 euros, repartidos en un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 200 euros.

Podrán participar todas aquellas personas que realicen compras por importe igual o superior a 10 euros en los establecimientos adheridos.

Por cada compra, los clientes recibirán una papeleta para participar en los sorteos, pudiendo obtener un mayor número de participaciones en función del importe realizado, hasta un máximo de ocho papeletas por operación, de acuerdo con las bases de la campaña.

Los vales obtenidos deberán destinarse a compras en los establecimientos participantes, favoreciendo así que el retorno económico de la iniciativa permanezca en el propio municipio y repercuta directamente en el tejido comercial local.

De esta forma, además de premiar la fidelidad de los consumidores, la campaña contribuye a generar nuevas oportunidades de venta para los negocios adheridos.

La participación está dirigida a personas mayores de edad y cada participante únicamente podrá resultar premiado en una ocasión.

Asimismo, podrán adherirse a la campaña todos los comercios de Los Corrales de Buelna con atención directa al público, incluidos los establecimientos de hostelería, que dispondrán del material promocional identificativo de la iniciativa.

Toda la información relativa a la campaña y a las condiciones de participación podrá consultarse a través de los canales habilitados por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna.