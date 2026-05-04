La rehabilitación de la N-634 en Ontón con firmes sostenibles concluirá este mes - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTRO URDIALES, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación con firmes sostenibles de la carretera nacional N-634 a su paso por la localidad de Ontón, en Castro Urdiales, concluirá este mes de mayo.

Un anuncio que ha realizado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, tras visitar las obras de rehabilitación del firme junto a la alcaldesa, Susana Herrán.

Casares ha destacado la apuesta del Gobierno de España por la aplicación de los firmes sostenibles que se están extendiendo en estos seis kilómetros de la N-634, entre los puntos 136,3 y 142,3, desde Ontón hasta la junta vecinal de Mioño, con una inversión de 1,5 millones de euros, financiados por el Ministerio de Transportes con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en siete comunidades autónomas, entre ellas Cantabria.

El delegado ha indicado que los trabajos en este tramo se iniciaron el pasado mes de marzo y concluirán próximamente y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Por su parte, la alcaldesa ha expresado su satisfacción por la "implicación" del Gobierno de España en la mejora de la carretera y ha destacado la "innovación" en esta rehabilitación con el uso de firmes sostenibles.

Asimismo, ha agradecido el compromiso del Gobierno de España con el municipio que se ha materializado en 1,5 millones del 1,5% Cultural para la rehabilitación del Cargadero de Dícido, otros 1,5 millones de fondos europeos para la rehabilitación energética del Peru Zaballa o los 3,5 millones del Plan de Sostenibilidad Turística.

También ha agradecido al delegado del Gobierno en Cantabria su implicación para que el Ministerio de Transportes ceda al Consistorio las luminarias de los accesos desde la autovía A-8 a Castro Urdiales y a sus juntas vecinales.