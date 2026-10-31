Reinosa, con -0,5 grados, décima mínima del país

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SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
Reinosa ha registrado esta madrugada -0,5 grados centígrados con los que se sitúa en el décimo lugar de temperaturas mínimas que se han dado en lo que va de jornada en España.
A nivel regional, la segunda mínima se ha dado en Valderredible (1,5). Le siguen Polientes (3,2), Los Tojos (3,9) y Alto Campoo (4,4).
Por contra, las máximas se han dado en San Vicente de la Barquera, que lidera el ranking con 15,6 grados, Santander y San Felices de Buelna (ambos 14,7), Castro Urdiales (14,3) y Torrelavega ((14,1), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.