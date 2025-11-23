Reinosa amanece con la quinta temperatura más baja de España: -4,7 grados

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este domingo con la quinta temperatura más baja de España, -4,7 grados centígrados registrados a las 6.50 horas.

A nivel regional, la capital campurriana ha sido donde más ha bajado el mercurio de los termómetros seguida por Cabaña Verónica (en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa) y Cubillo de Ebro (Valderredible), con -2,3ºC y -0,9ºC, respectivamente. Han sido los únicos lugares cántabros con valores en negativo.

La mínima nacional la ha alcanzado Cap de Vaquèira (Lerida) que ha marcado -5,9ºC y, por contra, la máxima se ha dado en Yaiza Playa Blanca (Las Palmas) con 24,3ºC.

Por otra parte, Coriscao (también en Picos de Europa) ha registrado esta madrugada la mayor racha de viento en el país, 94 kilómetros por hora, así como la máxima velocidad a la que ha soplado, 65 km/h.

En estas listas también figuran Castro Urdiales donde se ha dado la octava mayor racha (65 km/h) y Santander, con la octava mayor velocidad (42 km/h).

El litoral cántabro permanecerá hasta las 13.00 horas de este domingo en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos, cuando se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, de fuerza 7, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento.