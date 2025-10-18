Reinosa amanece con la segunda temperatura más baja de España: -0,6 grados

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este sábado con la segunda temperatura más baja de España, al registrar -0,6 grados centígrados a las 8.30 horas.

El mismo valor -los únicos en negativo- que ha marcado a las 6.40 horas Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), que lidera el ranking de los lugares nacionales donde más frío ha hecho en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. Tras ellos, se encuentra en tercera posición Cap de Rec, en Lleida, con 0,3ºC.

Y otra localidad cántabra figura en esta lista: Cubillo de Ebro, en Valderredible, que con 1,5 grados registrados a las 7.10 horas, se sitúa como el sexto punto del país donde más ha bajado el mercurio de los termómetros.

A nivel regional, tras Reinosa y Cubillo de Ebro, han marcado las temperaturas más bajas Polientes, también en Valderredible, con 3,3ºC; Tama, en Cillórigo de Liébana, con 5,3ºC; y Los Tojos, en Bárcena Mayor, con 5,5.

Mientras que otras localidades del interior y el litoral han despertado por encima de los 15 grados, como es el caso de Tresviso (16,3ºC), San Roque de Riomiera (16,1ºC) y Castro Urdiales (16ºC).