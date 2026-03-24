Reinosa contará con 58 viviendas de alquiler asequible en Las Fuentes y la avenida Castilla

El consejero de Vivienda, Roberto Media, visita las obras de construcción de viviendas sociales en Reinosa - GOBIERNO

REINOSA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Reinosa dispondrá en los próximos meses de 58 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, entre las 19 que el Gobierno regional está construyendo en el sector UP-6 'Las Fuentes', que estarán listas el próximo mes de junio; y las 39 que se van a levantar a través de un contrato público-privado en la avenida Castilla, cuyas obras se iniciarán en cuanto se disponga de la licencia municipal.

Así lo ha indicado el consejero de Vivienda, Roberto Media, que ha visitado este martes los trabajos de las 19 viviendas de protección oficial de la promoción de Las Fuentes, que cuenta con una inversión de 2,6 millones de euros -financiadas en parte con fondos europeos- y que ha confirmado que estará finalizada "en el plazo comprometido".

Se trata de un edificio de seis alturas y una superficie total construida de 2.327 metros cuadrados. Cada una de las viviendas tendrán entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones, y dispondrán además de plaza de garaje y trastero.

Según ha explicado el consejero, el edificio se ha diseñado con un sistema envolvente para conseguir un "óptimo" comportamiento frente a las acciones de viento y lluvia, impermeabilización y evacuación de aguas, acondicionamiento acústico y aislamiento térmico, cumpliendo con la limitación de la demanda energética establecida en el Código Técnico de la Edificación.

Esta actuación tendrá continuidad con una segunda fase que comprende la construcción, mediante colaboración público-privada, de las otras 39 viviendas, que se van a ejecutar en el solar de la antigua clínica en la avenida Castilla. El coste previsto es de 4,6 millones de euros, de los que 1,6 proceden de fondos europeos.

En total, "estamos hablando de 58 viviendas nuevas y una inversión total en Reinosa de 7,2 millones de euros", ha subrayado Media.

Estas dos promociones forman parte del Plan Autonómico de Vivienda del Ejecutivo cántabro, que contempla 285 viviendas protegidas en distintos municipios de la comunidad autónoma como Marina de Cudeyo, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Piélagos, Santoña, Torrelavega, Santillana del Mar o Polanco.

A ello se suman otras actuaciones que están en estudio o en previsión en municipios como Santander, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Valdeolea, Pesquera, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna, Ribamontán al Mar, Guriezo y Penagos. En total, estas iniciativas supondrán la puesta a disposición de alrededor de 500 viviendas públicas más.

OTRAS ACTUACIONES EN REINOSA

Por otro lado, el consejero ha visitado las obras de acondicionamiento de seis viviendas en la Casa de los Maestros destinadas a alquiler social. Con una subvención de 46.528 euros concedida al Ayuntamiento, se han sustituido los miradores y otros elementos en mal estado para poder así poner en alquiler estas viviendas de propiedad municipal.

El edificio de la Casa de los Maestros tiene dos plantas, con tres viviendas por cada una, y se ubica en la calle Alta de Reinosa.

Por otro lado, el también consejero de Fomento ha avanzado que se ha concedido al Ayuntamiento otra subvención para la mejora de la avenida Castilla, donde el Gobierno aportará 400.000 euros de los 876.000 que se invertirán.

Y en materia de infraestructuras hidráulicas, el consejero ha informado de la próxima adjudicación de la primera fase de la ampliación del Plan Reinosa que mejorará el abastecimiento en la comarca. Éste cuenta con un presupuesto de 800.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

UN TOTAL DE 17,6 MILLOES EN REINOSA

Durante su visita, Media ha repasado el conjunto de inversiones impulsadas por su departamento en el municipio, cuya cuantía ha destacado que alcanza los 17,6 millones de euros en lo que va de legislatura.

"Jamás en dos años y medio se invirtió tanto en Reinosa", ha afirmado, subrayando el compromiso del Gobierno de Cantabria con el desarrollo de la capital campurriana.

También ha hecho alusión a la carretera Reinosa-Potes, que "sigue avanzando y en estos días comenzarán los sondeos y las catas para hacer ese estudio geotécnico que nos permitirá poder presentar en unos meses esas alternativas que se someterán a información pública".

Por su parte, el alcalde, José Luis López Vielba, ha valorado positivamente la visita de Mediay el avance de las actuaciones en marcha, especialmente en materia de vivienda. "Es una satisfacción que venga el consejero y poder presentar cómo avanzan estas viviendas, cumpliendo plazos y con una calidad y criterios de sostenibilidad importantes", ha ensalzado.

El regidor ha subrayado que la vivienda era una de las principales necesidades del municipio al inicio de la legislatura, junto con otras cuestiones como la protección frente a inundaciones o el empleo. En este sentido, ha destacado que las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Cantabria "están contribuyendo a dar respuesta a estas demandas y a mejorar la calidad de vida de los vecinos".