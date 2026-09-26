Reinosa registra esta madrugada 4,5 grados, la cuarta mínima del país

Avenida Puente de Carlos III en Reinosa sobre el río Ebro - EUROPA PRESS

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha registrado esta madrugada 4,5 grados centígrados, la cuarta temperatura mínima del país.

En concreto, el mercurio de los termómetros ha descendido hasta ese nivel en la capital campurriana a las 4.40 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La mínima nacional la ha anotado Sanabria (Zamora) con 2,4ºC y, por contra, la máxima la ha marcado San Bartolome Tirajana (Las Palmas de Gran Canarias) con 33,5 grados a la medianoche.

A nivel regional, también destacan los valores con los que han amanecido este sábado en Valderredible, donde Cubillo de Ebro ha registrado 7,3ºC y Polientes 8,9ºC. Igualmente, Alto Campoo no ha llegado a los 10 grados y se ha quedado a primera hora de esta mañana en los 8,8ºC.

Mientras, en el litoral cántabro las temperaturas de esta noche han sido más suaves, con 20,2ºC en Castro Urdiales; 19,9ºC en Treto (Bárcena de Cicero); 19,7ºC en el aeropuerto Seve Ballesteros y 18,9ºC en Santander.