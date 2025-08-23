Reinosa registra esta noche la temperatura más baja de España: 3,1 grados

SANTANDER 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Reinosa ha pasado la noche más fría de España tras registrar 3,1 grados centígrados a las 3.50 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la capital campurriana es donde más ha bajado el mercurio de los termómetros, superando a los 4,6ºC registrados en San Pedro Manrique (Soria) y los 4,8ºC en Cuéllar (Segovia), que se sitúan como el segundo y tercer punto donde más se han desplomado las temperaturas esta noche.

A nivel regional también destacan las mínimas que se han dado durante la madrugada en lugares del sur como Cubillo de Ebro y Polientes, ambos en Valderredible, con 5,9ºC y 7,5ºC, respectivamente, y Alto Campoo que ha marcado 8,1 grados.

Y en el litoral se han superado los 10ºC, como es el caso del aeropuerto Seve Ballesteros y San Vicente de la Barquera que registraban 16,8ºC a la medianoche.

En España, la noche más cálida la han pasado en Brozas, Cáceres, donde se han llegado a los 28,7 grados.