Reinosa y Valderredible amanecen por debajo de los -3ºC, de las temperaturas más bajas del país

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SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reinosa y la localidad de Cubillo del Ebro, en el municipio de Valderredible, han amanecido este martes a -3,4 y -3,2 grados centígrados, respectivamente, la cuarta y la sexta temperatura más baja del país en lo que va de jornada.

Del otro lado, las máximas en la comunidad autónoma en el arranque del día se han registrado en Villacarriedo, con 18,6 grados a las 9.00 de la mañana, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

Le siguen San Roque de Riomiera y Castro Urdiales, con 16,7 y 16,4 grados, respectivamente.