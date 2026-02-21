La renovación integral del Grupo Velarde avanza al ritmo previsto para finalizar en junio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación integral del barrio de Pedro Velarde de Santander, que suponen una inversión municipal de 1,7 millones de euros, se están desarrollando de acuerdo con los plazos previstos y podrán estar finalizadas en junio.

Los trabajos que ejecuta la empresa SIEC darán paso a un entorno "completamente renovado, más accesible y adaptado a las necesidades actuales", ha informado el Consistorio en una nota de prensa, tras la visita de la alcaldesa, Gema Igual, a las obras, en la que ha estado acompañada por la Asociación de Vecinos, ha informado el Ayuntamiento.

Entre las actuaciones, se encuentran la renovación de aceras y viales, la mejora de la accesibilidad, la modernización de las redes de servicio, la renovación del mobiliario urbano y la jardinería, la remodelación de la zona de juegos infantiles y la creación de una nueva área de equipamiento deportivo 'fitness' junto a la pista deportiva.

La regidora ha afirmado que el proyecto refleja las reivindicaciones de los residentes, tras varias reuniones durante las que se les presentó el proyecto y se les solicitó sus sugerencias antes de cerrar el documento.

Esta renovación integral se suma a otros proyectos recientes para optimizar esta zona de la ciudad, como la remodelación la sede de la asociación vecinal o la ordenación de los aparcamientos.

Igual ha valorado "muy positivamente" la colaboración vecinal con el Ayuntamiento y ha destacado la importancia de este tipo de actuaciones para "mejorar la calidad de vida en los barrios y reforzar el tejido social".

Por su parte, los representantes vecinales han trasladado a la alcaldesa su "satisfacción" por el desarrollo de los trabajos, al tiempo que han trasladado algunas sugerencias respecto a necesidades que han detectado con el avance de la obra.