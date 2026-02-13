Representantes de todas las CCAA se reúnen en Cantabria en el Consejo de Cooperación Archivística - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación Archivística convocado por el Ministerio de Cultura ha reunido a representantes de todas las comunidades autónomas y otras instituciones en la Biblioteca Central de Cantabria, que celebra también el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Santander, con el que comparte espacio.

El encuentro ha estado presidido por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, y ha contado con la presencia del consejero cántabro de Cultura y de la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Luis Martínez Abad y Eva Guillermina Fernández.

La reunión del Consejo se inició a primera hora de la mañana con la aprobación del acta de la reunión anterior celebrada en Pamplona en octubre de 2024, donde se abordaron temas como el observatorio para el desarrollo de un modelo confiable basado en Inteligencia Artificial; la situación de los archivos históricos provinciales; o la colaboración con las administraciones locales para evitar, por causas como la despoblación, la desaparición de documentación de valor histórico para los territorios.

En este encuentro se ha analizado el avance de las Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo del Consejo de Cooperación Archivística, la gestión documental en la Administración Periférica, la creación de la Comisión Técnica de Archivo Electrónico, y, por último, se ha informado sobre las ayudas de concurrencia gestionadas por la Subdirección General de los Archivos Estatales.

El consejero cántabro de Cultura ha afirmado que la cooperación archivística no es simplemente una opción organizativa, "sino una necesidad estructural, y más en un mundo donde la información crece de forma exponencial y los recursos públicos son finitos". Por ello, a su juicio los archivos ya no pueden ser "silos aislados", sino que deben funcionar como una "red neuronal compartida".

Así lo ha manifestado en la clausura del Consejo, en la que también ha apuntado que la preservación digital a largo plazo es "demasiado compleja como para abordarla en solitario", ya que ningún archivo tiene "presupuesto infinito" para digitalización, servidores de alta seguridad o laboratorios de restauración. Así, ha apelado a cooperar para poder "compartir costes y tecnologías".

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Martínez Abad ha afirmado que, para facilitar la transparencia y el acceso a la información, los archivos deben "hablar el mismo idioma técnico", de ahí la necesidad de adoptar estándares internacionales para que "un investigador pueda buscar un documento en Santander o en México, y entender la descripción de la misma manera".

"En definitiva, cooperar es necesario para que los archivos grandes ayuden a los pequeños a actualizarse en normativas de protección de datos o nuevas técnicas de conservación. Y lo que puede ser más importante, unir fuerzas para sacar el archivo de los sótanos y proyectarlo a la sociedad como un centro cultural dinámico". En conclusión, "cuando la cooperación funciona, los resultados transforman la gestión pública y la investigación, cumpliendo las expectativas de los ciudadanos", ha recalcado.

El Consejo de Cooperación Archivística es el órgano colegiado de cooperación entre las administraciones públicas en materia de archivos, y entre sus funciones destaca la promoción de la integración de los sistemas archivísticos de titularidad pública y archivos privados en el Sistema Español de Archivos.

También se encarga de la elaboración de criterios uniformes para el desarrollo de los servicios archivísticos, propuesta y promoción del desarrollo de políticas públicas, directrices y estrategias relativas a la administración de archivos y patrimonio documental, con especial atención a la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión de los archivos, además de informar los planes de cooperación archivística, así como de la promoción y el fomento de la formación profesional y el intercambio en el ámbito archivístico.