Rescatada una bilbaína de 74 años tras lesionarse el tobillo en el Monte Candina

El helicóptero medicalizado durante la actuación de este sábado, en el entorno del Monte Candina
El helicóptero medicalizado durante la actuación de este sábado, en el entorno del Monte Candina - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 15:39
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SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este sábado a una vecina de Bilbao de 74 años tras sufrir una posible fractura de tobillo en el entorno del Monte Candina, en el municipio de Liendo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso pasadas las 12.00 horas, cuando ha movilizado al helicóptero Delta Romeo y sanitarios del 061 Cantabria.

Una vez en el lugar, el equipo de rescate de la aeronave, formado por un médico y un rescatador, ha descendido en una operación de grúa y ha atendido a la lesionada.

Sobre el terreno, han estabilizado a la mujer, antes de subir a bordo para llevarla al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaba una ambulancia del 061, que la ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el 112 en su perfil de la red social X.

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