Rescatada una bilbaína de 74 años tras lesionarse el tobillo en el Monte Candina

El helicóptero medicalizado durante la actuación de este sábado, en el entorno del Monte Candina - 112 CANTABRIA

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado este sábado a una vecina de Bilbao de 74 años tras sufrir una posible fractura de tobillo en el entorno del Monte Candina, en el municipio de Liendo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso pasadas las 12.00 horas, cuando ha movilizado al helicóptero Delta Romeo y sanitarios del 061 Cantabria.

Una vez en el lugar, el equipo de rescate de la aeronave, formado por un médico y un rescatador, ha descendido en una operación de grúa y ha atendido a la lesionada.

Sobre el terreno, han estabilizado a la mujer, antes de subir a bordo para llevarla al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaba una ambulancia del 061, que la ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el 112 en su perfil de la red social X.