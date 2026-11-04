Rescatada por los bomberos una perra caída en una torca de 20 metros en Peña Cabarga

Los bomberos participantes en el rescate junto a la perra - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Santander rescataron este martes, a solicitud del 112, a una perra que había caído en una torca de unos 20 metros de profundidad en Peña Cabarga.

Tras el aviso, se desplazó al lugar un vehículo ligero y un remolque con cuatro bomberos, que tuvieron que ir a pie durante una media hora para llegar a la zona donde se encontraba la torca donde había caído el animal.

Una vez en el lugar, los bomberos emplearon un polipasto para poder rescatar al animal, han informado en redes sociales.