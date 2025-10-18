Rescatada una escaladora con fractura de pierna en Bárcena de Pie de Concha

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este sábado a una mujer de 45 años que ha sufrido un accidente mientras realizaba escalada en Bárcena de Pie de Concha, que le ha producido una fractura abierta en la pierna izquierda.
El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta la zona a los efectivos autonómicos que han porteado a la herida hasta el lugar donde la esperaba una ambulancia del servicio sanitario 061.
Desde allí, ha sido trasladada a un centro hospitalario, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.