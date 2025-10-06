Rescatada una peregrina tras una posible fractura de tobillo en una zona de monte de Santoña

SANTOÑA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una peregrina ha sido rescatada esta tarde en El Brusco, una zona de boscosa del municipio de Santoña, tras una posible fractura de tobillo. Una vez inmovilizada la pierna, la mujer ha sido porteada por terreno de monte durante unos 200 metros hasta una zona accesible para la ambulancia.
Según ha informado el 112 Cantabria, bomberos del Gobierno regional, efectivos del 061 y agentes de la Policía Local de la localidad han acudido al rescate y se han encargado de portear a la víctima hasta el vehículo.