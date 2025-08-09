Rescatadas dos menores con esguinces de rodilla y tobillo en el Monte Buciero de Santoña

El helicóptero rescata a dos menores con esguinces de rodilla y tobillo en el Monte Buciero - 112 CANTABRIA

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha rescatado a última hora de este viernes a dos chicas, menores de edad, que sufrieron esguinces de rodilla y tobillo mientras realizaban una excursión con monitores en el Monte Buciero de Santoña.

Además, se evacuó de la zona a una tercera joven, de 24 años, con movilidad reducida.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria movilizó hasta el lugar a la aeronave que izó a las chicas mediante una operación de grúa.

Las trasladó al aeropuerto Seve Ballesteros desde donde una ambulancia del servicio sanitario 061 las llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.