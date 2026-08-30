Rescatadas en helicóptero dos mujeres asturianas desorientadas en Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres asturianas de 51 y 60 años han sido rescatadas en la tarde-noche de este sábado tras desorientarse en la ruta entre Tresviso y el Casetón de Andara, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso a las 20.00 horas y hasta el lugar movilizó al helicóptero del Gobierno autonómico.

El rescatador de la aeronave descendió hasta las mujeres que fueron evacuadas del lugar, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.