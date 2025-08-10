Rescatado en helicóptero un espeleólogo que realizaba exploraciones en unas minas en Picos

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria rescató en la tarde de ayer, sábado, a un espeleólogo que se encontraba realizando labores de exploración en el entorno de las Minas de Altaiz, en Picos de Europa.

Era el ultimo día de campaña y, mientras hacía porteos del exterior de la boca de la cueva al campamento, el hombre se empezó a encontrar mal.

Tras el aviso, se desplazó al lugar la aeronave del Gobierno de Cantabria. El médico del equipo de intervención de Protección Civil prestó una primera atención al espeleólogo, que después fue trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros y de allí en ambulancia del 061 al Hospital Valdecilla.