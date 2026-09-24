Rescatado en helicóptero un senderista enriscado en la Canal de Vidrio de Picos de Europa - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este jueves a un senderista enriscado en la Canal de Vidrio, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el hombre llegó a un punto de la ruta en el que no podía continuar ni volver sobre sus pasos.

El helicóptero acudió a zona y descendieron para atenderle un rescatador y un médico, que comprobaron que su estado de salud era bueno.

Posteriormente fue evacuado a zona segura en el entorno de Áliva.