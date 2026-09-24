Rescatado en helicóptero un senderista enriscado en la Canal de Vidrio de Picos de Europa

Rescatado en helicóptero un senderista enriscado en la Canal de Vidrio de Picos de Europa
Rescatado en helicóptero un senderista enriscado en la Canal de Vidrio de Picos de Europa - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 18:42
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SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado este jueves a un senderista enriscado en la Canal de Vidrio, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el hombre llegó a un punto de la ruta en el que no podía continuar ni volver sobre sus pasos.

El helicóptero acudió a zona y descendieron para atenderle un rescatador y un médico, que comprobaron que su estado de salud era bueno.

Posteriormente fue evacuado a zona segura en el entorno de Áliva.

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