Rescatado un hombre de 81 años de Santander que desapareció de madrugada en Arenas de Iguña

Iba hacia Vargas en su turismo y, por motivos que se desconocen, acabó en el Parque Natural Saja-Besaya y tuvo un accidente SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha rescatado a un hombre de 81 años, vecino de Santander, que desapareció durante la madrugada del lunes en la zona de Arenas de Iguña.

El hombre se desplazada en vehículo desde la capital cántabra a la localidad de Vargas y, por motivos que se desconocen, se desorientó y accedió al Parque Natural Saja-Besaya donde tuvo un accidente con el coche en una pista forestal.

Debido a la intensa niebla y a la falta de luz, perdió el control de su turismo y salió de la pista por donde transitaba, a la altura del paraje ''Caserío de Abascal', cercano al pueblo de San Vicente de León.

En el momento en que la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición del hombre, puso en marcha un operativo de búsqueda que ha concluido con la localización del varón, a unos 500 metros del lugar donde tenía accidentado su vehículo y con claros signos de desorientación.

Ésta persona fue trasladada en ambulancia al Hospital de Sierrallana, según ha informado la Guardia Civil.