Rescatado un hombre de lo alto de un árbol en Ruesga al lesionarse una pierna mientras lo talaba

Rescatado un hombre de lo alto de un árbol en Ruesga porque se lesionó una pierna mientras lo talaba

RUESGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado de la parte alta de un árbol, en Ruesga, tras lesionarse de una pierna mientras lo talaba. Antes de bajarle, ha sido atendido por los sanitarios del 061.

Ha quedado atrapado al caerle encima una rama que le ha causado daños en la extremidad. Por ello, ha requerido la asistencia de los sanitarios, junto a bomberos del Gobierno de Cantabria y efectivos de 112, que se han trasladado hasta el lugar, según han informado los servicios de emergencias.

En lo alto del árbol, los efectivos le han inmovilizado la pierna y, posteriormente, le han bajado con técnicas de rescate vertical y le han porteado hasta una zona accesible para la ambulancia.