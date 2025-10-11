Rescatado un joven santanderino en una cueva en Miera

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate y espeleosocorro del Gobierno de Cantabria han rescatado en la noche de este sábado a un joven de 28 años, vecino de Santander, en la cueva Cubillo de Ojáncano, en Miera.

El afectado, que hacía una ruta junto a un compañero, no pudo salir por sus propios medios de la cavidad cuando se encontraba en el último pozo, ya muy cerca de la salida.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso por parte del compañero a las 23.50 horas cuando salió de la cueva. En ese momento, se movilizó al equipo de espeleorrescate que, junto a dos rescatadores de Protección Civil, se desplazaron al lugar.

Según ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X', cerca de las 2.30 horas todos se encontraban fuera de la cavidad.