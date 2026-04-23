Rescatado sano y salvo un anciano de 88 años desorientado en un monte de Ampuero

Sala del 112 Cantabria - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 88 años ha sido rescatado esta noche, sano y salvo, tras desorientarse en una zona de monte de Ampuero en un operativo en el que han participado los Bomberos del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil.

Fue el propio afectado quien, sobre las 19.30 horas del miércoles, avisó al 112 de que se había desorientado y no podía regresar, más aún cuando se le estaba echando la noche encima.

Desde el 112 le dieron indicaciones para que intentara remitir su localización y facilitar así las labores de búsqueda.

Tras el aviso, se movilizó a los Bomberos del Gobierno regional y a la Guardia Civil, que acudieron a la zona con familiares y vecinos en vehículos hasta una pista forestal.

Al acabarse el camino, los efectivos continúaron a pie hasta dar con el hombre.

Una vez localizado, comprobaron que su estado de salud era "bueno", le dieron agua y comida y fue evacuado junto a sus familiares. El operativo concluyó sobre las 21.20 horas aproximadamente, según han indicado a Europa Press fuentes del 112.