Rescatado sano y salvo un anciano de 88 años desorientado en un monte de Ampuero

Fue él mismo quien avisó al 112 de su situación, tras lo que acudieron en su búsqueda Bomberos del Gobierno regional y Guardia Civil

Sala del 112 Cantabria
Sala del 112 Cantabria - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 23 abril 2026 10:40
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SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 88 años ha sido rescatado esta noche, sano y salvo, tras desorientarse en una zona de monte de Ampuero en un operativo en el que han participado los Bomberos del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil.

Fue el propio afectado quien, sobre las 19.30 horas del miércoles, avisó al 112 de que se había desorientado y no podía regresar, más aún cuando se le estaba echando la noche encima.

Desde el 112 le dieron indicaciones para que intentara remitir su localización y facilitar así las labores de búsqueda.

Tras el aviso, se movilizó a los Bomberos del Gobierno regional y a la Guardia Civil, que acudieron a la zona con familiares y vecinos en vehículos hasta una pista forestal.

Al acabarse el camino, los efectivos continúaron a pie hasta dar con el hombre.

Una vez localizado, comprobaron que su estado de salud era "bueno", le dieron agua y comida y fue evacuado junto a sus familiares. El operativo concluyó sobre las 21.20 horas aproximadamente, según han indicado a Europa Press fuentes del 112.

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