Rescatado un senderista con una fractura de brazo en el Pico del Carlista, en Ramales de la Victoria

Imagen del suceso. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado esta tarde a un senderista, de 67 años y vecino de Santander, que ha sufrido una fractura en un brazo mientras realizaba una ruta por el entorno del Pico del Carlista, en Ramales de la Victoria.

El 112 ha recibido el aviso a las 14:24 horas y ha movilizado para atender al afectado al equipo de rescate helitransportado del Ejecutivo autonómico y a personal sanitario del 061.

A su llegada a la zona, el médico y el rescatador han descendido de la aeronave mediante una operación de grúa hasta el lugar en el que se encontraba el senderista.

Una vez junto a él, han valorado su estado, le han atendido e inmovilizado el brazo lesionado para proceder posteriormente a su izado al helicóptero, ha explicado el Gobierno cántabro en un comunicado.

El herido ha sido trasladado hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia del 061 que se ha encargado de su evacuación al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.