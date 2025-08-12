Rescatados dos senderistas de Valencia enriscados en el Pico Llen de Peña Cabarga

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Intervención de Protección Civil y Operación Terrestre del Gobierno de Cantabria ha rescatado este martes a dos senderistas de Valencia, de 20 y 21 años, que se habían quedado enriscados en una zona próxima a Pico Llen, en Peña Cabarga.

Los jóvenes se habían desorientado mientras realizaban una ruta en el Parque Natural Macizo de Peña Cabarga y, al quedar enriscados, no podían salir por sus propios medios, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Tras el aviso, dos rescatadores localizaron la posición de los senderistas y acudieron en su ayuda. Los llevaron a una zona de pista y, a continuación, fueron trasladados en vehículo hasta su coche, que se encontraba en el entorno de Liérganes.