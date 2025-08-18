Rescatan a cinco personas que no podían salir del agua de la playa del Pedrero en Pechón

Rescatan a cinco personas del agua de la playa de Pedrero. - 112

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado de la playa de El Pedrero, en la localidad de Pechón (Val de San Vicente), a un grupo de cinco personas que tenían problemas para salir del agua.

Se trata de dos mujeres que pudieron salir por sus propios medios, mientras que las otras dos, junto a un hombre que no había podido ayudarlas, fueron sacados del agua por los efectivos, que accedieron con medios acuáticos hasta ellos.

Los tres consiguieron alcanzar la otra orilla, agarrarse a una zona rocosa y desde ahí fueron rescatados de uno en uno hasta la playa.

Ninguno presentaba lesiones pero sí cansancio y fatiga, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.