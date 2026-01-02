Rescatan a un hombre de 55 años herido tras caer 10 metros cuando hacía barranquismo en Ramales

Rescate a un hombre herido tras caer 10 metros - 112

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero y bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este viernes a un hombre de 55 años que ha resultado herido al precipitarse de unos 10 metros de altura cuando practicaba barranquismo en la vía ferrata del Río Calera, ubicada en Ramales de la Victoria.

El afectado se encontraba acompañado por otras tres personas cuando, en un descenso de rapelado, tuvo el accidente en el que se golpeó en la cabeza y en la parte baja de la espalda.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió aviso del incidente minutos antes de las 14.00 horas y en ese momento movilizó hasta el lugar al operativo de rescate, que ha accedido al lugar tanto por tierra como por aire.

Según ha informado el Ejecutivo regional, los equipos desplazados se han enfrentado a una intervención compleja por las características de la zona en la que se encontraba el herido, un área cerrada de vegetación con mucho arbolado y una torre de alta tensión que impedía las maniobras en grúa desde la aeronave, y también por la gravedad de las lesiones del herido, que presenta traumatismos lumbar y torácico.

Una vez en el lugar, mientras el médico del helicóptero ha practicado la atención de urgencia a la víctima y le ha inmovilizado en la camilla, rescatadores y bomberos han montado una instalación de cuerdas para evacuarlo hasta un terreno más despejado que permitiera su ascenso a la aeronave.

De esta manera, mediante técnicas de rescate vertical, han evacuado al hombre a un claro que ha permitido realizar operaciones de grúa para izar al herido y a los rescatadores al helicóptero.

Una vez a bordo, ha sido trasladado en la aernonave, bajo supervisión facultativa, hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, y posteriormente hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por parte del 061.